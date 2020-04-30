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Son dakika: Muğla'da mutfak tüpü bomba gibi patladı! Korkunç görüntüler |Video
Son dakika haberi; Muğla'da mutfak tüpü bomba gibi patladı! Korkun görüntüler... Bölgeye gelen ekiplerin alevlere müdahale ettiği sırada patlayan mutfak tüpü korkuttu. Polis olay yerinde tedbir aldı, 112 Acil Servis ekibi hazır bekletildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Halil Bey Bulvarı'ndaki bir apartmanın altıncı katından dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin alevlere müdahale ettiği sırada patlayan mutfak tüpü korkuttu. Polis olay yerinde tedbir aldı, 112 Acil Servis ekibi hazır bekletildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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