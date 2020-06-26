Son dakika: Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi! 26 Haziran son depremler

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem saat 10.21'de gerçekleşti.

SON DEPREMLER

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2020.06.26 09:01:06 39.9803 38.7078 9.9 -.- 3.1 2.7 ALTKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)

2020.06.26 06:34:23 39.0277 27.9065 2.5 -.- 1.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)

2020.06.26 05:10:12 38.4972 39.3255 16.5 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.06.26 05:08:45 37.3387 36.0907 18.6 -.- 1.5 -.- ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE)

2020.06.26 03:57:34 39.5517 26.0718 8.5 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

2020.06.26 03:30:59 35.6648 27.1270 5.9 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ

2020.06.26 03:24:56 38.4915 44.3530 5.0 -.- 2.2 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN)

2020.06.26 02:46:45 39.4527 27.9328 4.1 -.- 2.1 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)

2020.06.26 02:00:11 38.4187 39.2442 5.9 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.06.26 01:49:57 40.5555 28.8562 12.0 -.- 1.8 -.- ARMUTLU (YALOVA)

2020.06.26 00:50:31 38.9508 27.7878 8.6 -.- 2.6 -.- DAYIOGLU-AKHISAR (MANISA)

2020.06.26 00:35:01 36.9858 28.6333 12.7 -.- 1.4 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA)

2020.06.26 00:31:32 39.5713 26.0922 7.8 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

2020.06.25 23:38:16 37.8697 27.6310 13.0 -.- 1.6 -.- GERMENCIK (AYDIN)

2020.06.25 23:08:43 37.8383 29.4808 5.3 -.- 1.1 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)

2020.06.25 22:54:51 37.4073 35.9215 8.9 -.- 2.2 -.- KOSELI-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.06.25 22:42:48 37.5077 35.9970 8.8 -.- 1.6 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.06.25 22:26:05 38.4968 44.0182 5.0 -.- 2.5 -.- CARDAK-SARAY (VAN)

2020.06.25 22:03:39 38.5577 44.1038 5.0 -.- 2.2 -.- ZINCIRKIRAN-SARAY (VAN)

2020.06.25 20:52:30 39.5923 26.1123 16.4 -.- 1.8 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)