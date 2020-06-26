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Son dakika: İstanbul, Bursa, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran AFAD son depremler listesi

haberi... AFAD tarafından 26 Haziran tarihli listesi paylaşıldı. Saat 10.21'de Manisa'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa ve Aydın gibi birçok ilde hissedildi. Çevre illerde yaşayan vatandaşlar depremin merkez üssünü araştırmaya başladılar. Peki, İstanbul, Bursa, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran AFAD son depremler listesi...

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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İSTANBUL, BURSA, İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

... İstanbul, Bursa, İzmir'de deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından 26 Haziran tarihli listesi duyuruldu. Manisa'da saat 20.21'de meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem pek çok ilde panik yarattı. Peki, İstanbul, Bursa, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran AFAD son depremler listesi...

İSTANBUL, BURSA, İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de yerin 9.29 kilometre altında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Bursa, İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akhisar olarak açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu: "Manisa Saruhanlı'daki depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir, kırsal tarama devam etmektedir."

MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu ana kadar valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok." dedi.

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