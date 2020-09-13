Son dakika: Londra Türkiye uçağında ırkçı saldırı! İngiliz adam siyahi kadını böyle yumrukladı

İngiltere'den Türkiye'ye gelen bir uçakta Afrika kökenli siyahi bir kadın ve İngiliz bir erkek arasında 'ırkçılık tartışması' çıktı. Çarşamba günü yaşanan olayda, siyahi kadın yolcu İngiliz erkek yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı. İngiliz basını saldırgan yolcunun Antalya Havalimanı'nda Türk polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı. İngiltere'den Türkiye'ye gelen bir uçakta Afrika kökenli siyahi bir kadın ve İngiliz bir erkek arasında 'ırkçılık tartışması' çıktı. Çarşamba günü yaşanan olayda, siyahi kadın yolcu İngiliz erkek yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı. İngiliz basını saldırgan yolcunun Antalya Havalimanı'nda Türk polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.