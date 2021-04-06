Son dakika haberi... Koronavirüs belirtileri nelerdir? Bahar ayının gelmesiyle birlikte Kovid-19'un seyri değişti. Öksürük ve ateş artık ilk semptom olmayabiliyor. Burun tıkanıklığı ve nezle belirtisi de görülmeye başlandı.

Bahar aylarıyla birlikte başlayan üçüncü dalgada, hem mutant virüs hem de pandeminin genel seyrinde değişiklikler saptandı. Edinilen bilgiye göre, vaka sayısı her gün yüzde 5 oranında artıyor. Bu rakam ikinci dalganın yaşandığı kasım-aralık aylarında günde yüzde 20 civarına ulaşmıştı. Ayrıca, mutant virüs nedeniyle hastalığın bulaşma hızı üçte bir arttı. Vaka sayısının 50 binlerden sonra platoya ulaşması ve ardından gerilemesi bekleniyor. Ancak bazı uzmanlar, rakamların daha da yükseleceğini iddia ediyor.

Pandeminin seyri nedeniyle kasım-aralık kurallarına dönülebileceği, tüm illerde hafta sonu yasağının uygulamaya konulabileceği değerlendiriliyor. Verilere göre, ev içi bulaşlarda büyük artış oldu.

Vakaların son günlerdeki semptomları da değişti. Kliniklere başvuruların hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtileriyle geldiği ve test sonucu Covid-19 teşhisi konulduğu belirtiliyor. Vatandaşların bu nedenle daha çok kulak-burun-boğaz servislerine başvurdukları da gözlendi.