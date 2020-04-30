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Konya'da, Altınapa Baraj Gölü'ne balık bırakan esrarengiz Amerikalı'yı konuşuyor! Susma hakkını kullandı
Konya'da, ABD uyruklu Chesterr Juall'ın (60), izinsiz olarak Altınapa Baraj Gölü'ne bıraktığı balıkların, Japon balığı olduğu ortaya çıktı. 10 bin lira idari para cezası uygulanarak gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyeden, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Juall'ın kaldığı otelden bu sabah ayrıldığı öğrenildi. Amerikalı'nın balıkları baraj gölüne bırakma nedeni, susma hakkını kullanarak ifade vermemesi nedeniyle sırrını koruyor.
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