16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kontrolden çıkan otomobil denize uçtu

Kontrolden çıkan otomobil denize uçtu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2021 23:51
Güncelleme:15.12.2021 23:56
Mersin’de kuvvetli sağanak yağışta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak denize uçtu, kazada 1 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Kaza, Mersin-Antalya D400 karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Merdivenli Kuyu plajı mevkiinde meydana geldi.

OTOMOBİL DENİZE UÇTU

Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 33 VY 263 plakalı otomobil, Mersin istikametine seyir halindeyken, kuvvetli yağışın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yaklaşık 8 metrelik menfezli köprünün demirlerine çarparak denize uçtu.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden yaralı sürücü çıkartılarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme yaparken, aracın sağanak yağışın etkisini yitirmesinin ardından çekici ile kurtarılacağı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kontrolden çıkan otomobil denize uçtu
Kontrolden çıkan otomobil denize uçtu
İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
Dev hortum korkuttu! O anlar kamerada
Dev hortum korkuttu! O anlar kamerada
Beylikdüzü’nde akıl almaz kaza; Kamyon devrildi
Beylikdüzü’nde akıl almaz kaza; Kamyon devrildi
Masalsı yolculuk başlıyor!
Masalsı yolculuk başlıyor!
Tek celsede boşandı
Tek celsede boşandı
Anılarla dolu bir ömür
Anılarla dolu bir ömür
Müdür yardımcısının darbedildiği anlar kamerada
Müdür yardımcısının darbedildiği anlar kamerada
Rahatlığı şaşırttı! Böyle geziyor
Rahatlığı şaşırttı! Böyle geziyor
Marmara’ya kar geldi! İşte o anlar
Marmara'ya kar geldi! İşte o anlar
Gülçin Ergül’ün sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı
Gülçin Ergül'ün sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı
Taksiciyi dövüp bıçakladılar
Taksiciyi dövüp bıçakladılar
Daha Fazla Video Göster