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Kontrolden çıkan otomobil denize uçtu
Kaza, Mersin-Antalya D400 karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Merdivenli Kuyu plajı mevkiinde meydana geldi.
OTOMOBİL DENİZE UÇTU
Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 33 VY 263 plakalı otomobil, Mersin istikametine seyir halindeyken, kuvvetli yağışın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yaklaşık 8 metrelik menfezli köprünün demirlerine çarparak denize uçtu.
ARAÇ TERS DÖNDÜ
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden yaralı sürücü çıkartılarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme yaparken, aracın sağanak yağışın etkisini yitirmesinin ardından çekici ile kurtarılacağı belirtildi.