Kayseri’de dövülerek öldüren 3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı, sevgilisi aranıyor

Kayseri’de 15 Haziran'da Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömdüğü ortaya çıkan Harun Sezer'in evli ve çocukları olduğu öğrenildi. Oğlunu, sevgisinin öldürdüğünü saklayan anne, gece yarısı sevk edildiği adliyede tutuklanırken, polis her yerde kaçan Harun Sezer'i arıyor.