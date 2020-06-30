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Son dakika: Kayıp İkranur'dan acı haber geldi! Küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı |Video
Son dakika haberi; Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Dört gündür her yerde aranan kayıp kızın cansız bedenine dere yatağında ulaşıldığı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım canlı yayında aktardı.
Son dakika haberi; Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Dört gündür her yerde aranan kayıp kızın cansız bedenine dere yatağında ulaşıldığı bildirildi.
Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım canlı yayında aktardı.