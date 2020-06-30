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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Kayıp İkranur'dan acı haber geldi! Küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı |Video

Son dakika: Kayıp İkranur'dan acı haber geldi! Küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı |Video

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Giriş: 30.06.2020 14:51
Güncelleme:30.06.2020 14:51
Son dakika haberi; Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Dört gündür her yerde aranan kayıp kızın cansız bedenine dere yatağında ulaşıldığı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi; Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Dört gündür her yerde aranan kayıp kızın cansız bedenine dere yatağında ulaşıldığı bildirildi.

Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım canlı yayında aktardı.

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