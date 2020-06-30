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Son dakika: Kayıp İkranur'a ne oldu? İkranur öldürüldü mü? A Haber olay yerinde... |Video

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Giriş: 30.06.2020 14:56
Güncelleme:30.06.2020 14:56
Son dakika haberi; Giresun’un Bulancak ilçesi İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dört (4) gün sonra dere yatağında ulaşıldı. Peki kayıp İkranur'a ne oldu? İkranur'un nerede ve nasıl bulundu? A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi; Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dört (4) gün sonra dere yatağında ulaşıldı. Peki kayıp İkranur'a ne oldu? İkranur'un nerede ve nasıl bulundu? A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı.

Son dakika: Kayıp İkranurdan acı haber geldi! Küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı |Video KAYIP İKRANUR'DAN ACI HABER GELDİ! KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI |VİDEO

Cilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince iki çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Ancak önceki gece ve dün yapılan aramalarda küçük kıza dair bir ize ulaşılamadı.

ÖZEL HAREKATTA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Kayıp İkranur Tirsi'yi (7) arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Köye gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arıyor. Ekipler, 74 hektarlık alanda, 3 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, termal kamera ve dron destekli yürüttüğü aramalarda her yeri didik didik arıyor. Civar ilçelerden köye gelen vatandaşlar da arama çalışmalarına destek veriyor.

VALİLİK: HER TÜRLÜ İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR
Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada İkranur Tirsi'nin 6 yaşlarındaki kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıkıp, akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramalara başlandığı belirtildi. Açıklamada "Gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalar havanın aydınlanmasıyla yaklaşık 150 personel ile birlikte devam etmiştir. Toplam 74 hektarlık alan taranmış ancak bulgu ve emareye rastlanmamıştır. İkranur Tirsi'nin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimal adli ve mülki mercilerce değerlendirilmekte olup, arama çalışmaları devam edecektir. Konu ile ilgili duydukları endişe ve merak nedeniyle köye gelmek isteyen vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür etmekle birlikte alanda oluşan yoğunlaşmaların ekiplerimizin çalışma düzenlerini ve konsantrasyonlarını bozduğunun bilinmesi hususunu da kıymetli vatandaşlarımızın bilgi ve takdirlerine arz ediyoruz" denildi.

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