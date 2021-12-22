Kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te 2 yolcu otobüs devrildi! Yaralılar var

Bitlis'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iki yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada gelen ilk bilgilere göre 1'i ağır 35 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Kaza akşam saatlerinde Bitlis-Van Karayolunun 40'ncı kilometresindeki Reşadiye Köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen iki otobüs, kar ve tipi nedeniyle Tatvan-Van kara yolunun Reşadiye köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

35 YOLCU YARALANDI

Kazada, her iki otobüste bulunan 35 yolcu hafif yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen UMKE, Ambulans, İtfaiye AFAD ekipleri tarafından alınan yaralılar ambulanslarla Bitlis, Tatvan ve Gevaş'taki hastanelere sevk edildi.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Öte yandan kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tatvan-Van ile Bitlis-Muş kara yolu ulaşıma kapatıldı.

YARALILARA YEMEK İKRAMI



Bitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli Köyü yakınlarında kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen kazada hafif yaralanan yolculara Tatvan Belediyesi ekiplerince yemek ikramında bulunuldu.

Akşam saatlerinde Van-Tatvan karayolu Yelkenli köyü yakınlarında iki yolcu otobüsü kar yağışı ve tipi nedeniyle devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 35 yaralı, Van ve Tatvan devlet hastanelerine sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan yolculara gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra Tatvan Belediyesi çalışanları, yaralıların kaldırıldıkları hastanenin bekleme alanında yemek ikramında bulundu.

Kapanan yolların trafiğe açılması için gereken çalışmaların devam ettiği bildirildi.