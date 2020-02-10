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10.02.2020

Artvin'de kar fırtınası kameralara yansıdı |Video

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde şiddetli kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karadeniz'de deniz üzerinden gelen kar fırtınasının görüntüsü kaydedildi. Çarpıcı görüntülerde kar fırtınasının saniyeler içerisinde deniz üzerinden gelişi görülüyor. İşte o anlar...

Artvin Hopa'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.

Artvin'de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkisini arttırmış kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkili olduğu Artvin ve ilçelerinde 186 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 21, Ardanuç 30, Arhavi 25, Hopa 8, Kemalpaşa 12, Borçka 38, Murgul 9, Şavşat 33, Yusufeli 10 köy yolu kapalı olduğu ifade edilirken İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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