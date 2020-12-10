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Son dakika: Kanser hastaları aşı olabilecek mi? A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 10.12.2020 11:05
Güncelleme:10.12.2020 11:20
Son dakika haberi... Kanser hastaları aşı olabilecek mi? Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, yakın dönemde Türkiye'ye gelmesi beklenen inaktif Kovid-19 aşısının kanser hastalarına da uygulanacağını, tıpkı grip ve zatürre aşıları gibi, inaktif kovid aşısının da onkoloji hastalarında kullanımının ilave bir risk oluşturmayacağının düşünüldüğünü söyledi. Peki kanser hastaları aşı olabilecek mi? Coşkun, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Kanser hastaları aşı olabilecek mi? Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, yakın dönemde Türkiye'ye gelmesi beklenen inaktif Kovid-19 aşısının kanser hastalarına da uygulanacağını, tıpkı grip ve zatürre aşıları gibi, inaktif kovid aşısının da onkoloji hastalarında kullanımının ilave bir risk oluşturmayacağının düşünüldüğünü söyledi.

KANSER HASTALARI AŞI OLABİLECEK Mİ?

Tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Çin aşısından kanser hastalarının virüs kapma riski yok" ifadelerini kullanarak, "Korona aşısı kemoterapiden 2 hafta önce yapılabilir" dedi.

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