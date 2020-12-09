Son dakika: Hangi aşıda ne yan etki var? Aşılama takvimi ne zaman? Uzman isim A Haber'de açıkladı
Son dakika haberi... Bilim Kurulu aşılanma tarihlerini belirledi mi? Aşılama takvimi ne zaman duyurulacak? Kitlesel aşı takvimi ne olacak? Türkiye'de kimin nasıl aşılanacağı belirlendi mi? Yan etkileri bakımından Çin ve Alman aşılarını karşılaştırabilecek yeterli veri elde edilebildi mi? Ne sonuçlar alındı? Hangi aşıda ne yan etki var? Aşı olduktan sonraki yan etkiler ile uzun vadeli yat etkileri arasında ne fark var? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu aşılanma tarihlerini belirledi mi? Aşılama takvimi ne zaman duyurulacak? Kitlesel aşı takvimi ne olacak? Türkiye'de kimin nasıl aşılanacağı belirlendi mi? Yan etkileri bakımından Çin ve Alman aşılarını karşılaştırabilecek yeterli veri elde edilebildi mi? Ne sonuçlar alındı? Hangi aşıda ne yan etki var? Aşı olduktan sonraki yan etkiler ile uzun vadeli yat etkileri arasında ne fark var? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:
AŞILAMA TAKVİMİ NE ZAMAN DUYURULACAK?
Bu hafta sonundan itibaren aşı Türkiye'ye gelecek. Aşının 15 gün kadar sürebilecek Türkiye'deki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacak bir güvenlik çalışması olacak.
Bu çalışma bittikten sonra da Türkiye'deki faz 3 çalışması, Nisan'daki etkilerini araştıran çalışması tamamlanarak tekrar değerlendirilmesi yapılacak. Kabaca yılbaşının hemen öncesi veya hemen sonrası uygulamaya geçeceğini söyleyebiliriz.
HANGİ AŞIDA NE YAN ETKİ VAR?
Şu an en çok elimizde olan yan etki 6 aya kadar yan etkiler. Çünkü 6 aydır aşı çalışmaları sürüyor. Aşı yapıldıktan sonraki yan etkilere baktığımızda aşı yerinde kızarma, ağrıma, hafif bir baş ağrısı, 1-2 gün burun akıntısı gibi normal çocuklarımıza aşı yaptığımızda da ortaya çıkan elbette söz konusu olabiliyor. Hiç olmadığı gibi ağrı kesici alması gerekecek kadar baş ağrısı gibi bulgularla da karşımıza çıkabiliyor aşı.
UZUN VADELİ YAN ETKİ
Fakat uzun vadeli yan etkiler özellikle Çin aşısında çok eski bir yöntemle üretilen bir aşı olduğu için hala bu yöntemle üretilen aşılar kullanılıyor. Eski derken güvenilirlik anlamında ifade ediyorum. Bildik bir yöntemle üretildiğini belirteyim. O yüzden olası uzun vadeli yan etki açıkçası beklenmiyor.
Faz 3 çalışmaları devam eden Çin aşısının yan etkisi oldu mu? İnaktif ve aktif aşı arasında fark var mı? Aşının menşei önemli mi? Aşıda öncelik kimin olacak? Aşı gönüllüsü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan A Haber'e anlattı.
BİTİNCEYE KADAR BİLMİYORUZ
Bu Çin'in faz 3 çalışmasıydı. Bu çalışmada bir kısmı plasebo bir kısım da aşı olmak zorunda. Bu bitinceye kadar bunu bilmiyoruz aslında.
YAN ETKİSİ OLDU MU?
Bana vurulan aşı iki dozda ilk dozdan sonra hafif bir baş ağrısı oldu ama çok ciddi boyutta değildi. İkinci dozdan sonra da hafif bir kas ağrım oldu. Bunlar aşı olduğumu hissettirdi bana ama çok emin değiliz. Faz 3 çalışması tamamen bittikten sonra aşı olup olmadığımızı anlayacağız.
İNAKTİF VE AKTİF AŞI ARASINDA FARK VAR MI?
Çin'in aşısı bildiğimiz teknoloji, Alman aşısı ise yeni.
AŞIDA ÖNCELİK KİMİN OLACAK?
Öncelik 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlarda.
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