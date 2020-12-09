Son dakika: Hangi aşıda ne yan etki var? Aşılama takvimi ne zaman? Uzman isim A Haber'de açıkladı

HANGİ AŞIDA NE YAN ETKİ VAR?

Şu an en çok elimizde olan yan etki 6 aya kadar yan etkiler. Çünkü 6 aydır aşı çalışmaları sürüyor. Aşı yapıldıktan sonraki yan etkilere baktığımızda aşı yerinde kızarma, ağrıma, hafif bir baş ağrısı, 1-2 gün burun akıntısı gibi normal çocuklarımıza aşı yaptığımızda da ortaya çıkan elbette söz konusu olabiliyor. Hiç olmadığı gibi ağrı kesici alması gerekecek kadar baş ağrısı gibi bulgularla da karşımıza çıkabiliyor aşı.