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Başkan Erdoğan'dan Kazakistan lideri Tokayev'e Ankara'da resmi karşılama! Masada hangi konular var?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Kazakistan lideri Tokayev'e Ankara'da resmi karşılama! Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Tokayev'i havalimanında resmi törenle karşıladı. İki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği baş başa ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-Kazakistan ilişkileri, ticaret, enerji, Orta Koridor ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

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