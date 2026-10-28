-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Beştepe Millet Ormanı açılıyor! Başkentte 92 futbol sahası büyüklüğünde dev proje
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Beştepe Millet Ormanı açılıyor! Başkentte 92 futbol sahası büyüklüğünde dev proje

Ankara'da 645 bin metrekarelik alana yayılan Beştepe Millet Ormanı, hafta sonu itibarıyla halkın hizmetine açılıyor. Yürüyüş yolları, tematik parkları ve kültürel alanlarıyla öne çıkan projede 16 Türk devletinin bayrakları, Orhun Yazıtları ve tarihi eserlerin minyatürleri yer alıyor. A Haber muhabiri Şener Çetin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan açılış öncesinde projenin detaylarını aktardı.

Muğla'da sağanak etkili mi? Bölgede son durum ne?
Sonraki Video
Muğla'da sağanak etkili mi? Bölgede son durum ne?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar