Beştepe Millet Ormanı açılıyor! Başkentte 92 futbol sahası büyüklüğünde dev proje

Ankara'da 645 bin metrekarelik alana yayılan Beştepe Millet Ormanı, hafta sonu itibarıyla halkın hizmetine açılıyor. Yürüyüş yolları, tematik parkları ve kültürel alanlarıyla öne çıkan projede 16 Türk devletinin bayrakları, Orhun Yazıtları ve tarihi eserlerin minyatürleri yer alıyor. A Haber muhabiri Şener Çetin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan açılış öncesinde projenin detaylarını aktardı.