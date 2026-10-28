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Kayseri'de oto tamirhanesinde silahlı dehşet! Demir borularla dövüp tüfeği üzerlerinde kırdılar
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kayseri'de oto tamirhanesinde silahlı dehşet! Demir borularla dövüp tüfeği üzerlerinde kırdılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetli iki grup arasında oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Minibüsle iş yerine gelen şüpheliler, tamirhane sahibi Batuhan D. ile çırağı İ.K.'yi demir borularla darbedip ateş ettikleri tüfeği üzerlerinde kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda ağır yaralanan Batuhan D. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

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