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Pfizer/BioNTech aşısının yan etkisi neler? Aşı gönüllüsü Kocaeli Üniversitesi Rektörü Hülagü A Haber'de anlattı
Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Normalde aşılar yapıldığı yerlerde bölgesel kızarıklık, ateş bazen ileri semptomlar olabilir ama ben aşı olduğum gün kolumda bir ağrı oldu. Bir de baş ağrısı oldu hafif bir ateşle. İkinci günden itibaren semptomlar geçti. İkinci dozu da yapıldı 28 gün sonra. Antikor testleri yapıldı. Koruyucu antikor sayısı yükseldi.
mRNA AŞININ DİĞER TÜRLERDEN FARKI
Genetik kodlama yoluyla yapılan aşılarda virüsün 4 farklı proteini var. Bizimki sadece belli bir proteini kodlayan kısım antijenlik uyarı yapıyor. İnaktif aşılarda virüsün 4 farklı proteini var. Bizim bu mRNA yöntemiyle yapılan aşıda şöyle iyi bir yanı var. Virüs zaman içinde mutasyona uğrayabilir. Bu gen teknolojisiyle yapıldığı için yeni aşı üretimi hızlı şekilde yapılabilir.
AŞININ KORUYUCULUĞU NE KADAR SÜRECEK?
Aşı yapıldıktan sonra ne kadar koruyacak bu yapılan çalışmalardan sonra ortaya konulacak. Koronavirüs aşısıyla ilgili antikor çalışmaları henüz tamamlanmadı. Toplumun yüzde 60'ı aşılanmadığı sürece maske, mesafe ve temizliği elden bırakmamak gerekir.