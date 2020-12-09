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Pfizer/BioNTech aşısının yan etkisi neler? Aşı gönüllüsü Kocaeli Üniversitesi Rektörü Hülagü A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 09.12.2020 12:50
Güncelleme:09.12.2020 12:53
Dünyaya umut olan Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dün ilk kez İngiltere'de 90 yaşında bir kadına uygulanan aşıyla ilgili Türkiye'de de çalışmalar devam ediyor. Alman aşısıyla ilgili en çok merak edilen konu ise yan etkisinin olup olmadığı. A Haber'de Gökhan Kurt'un konuğu olan aşı gönüllüsü Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün koronavirüs aşısının yan etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları.

Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Normalde aşılar yapıldığı yerlerde bölgesel kızarıklık, ateş bazen ileri semptomlar olabilir ama ben aşı olduğum gün kolumda bir ağrı oldu. Bir de baş ağrısı oldu hafif bir ateşle. İkinci günden itibaren semptomlar geçti. İkinci dozu da yapıldı 28 gün sonra. Antikor testleri yapıldı. Koruyucu antikor sayısı yükseldi.

mRNA AŞININ DİĞER TÜRLERDEN FARKI

Genetik kodlama yoluyla yapılan aşılarda virüsün 4 farklı proteini var. Bizimki sadece belli bir proteini kodlayan kısım antijenlik uyarı yapıyor. İnaktif aşılarda virüsün 4 farklı proteini var. Bizim bu mRNA yöntemiyle yapılan aşıda şöyle iyi bir yanı var. Virüs zaman içinde mutasyona uğrayabilir. Bu gen teknolojisiyle yapıldığı için yeni aşı üretimi hızlı şekilde yapılabilir.

AŞININ KORUYUCULUĞU NE KADAR SÜRECEK?

Aşı yapıldıktan sonra ne kadar koruyacak bu yapılan çalışmalardan sonra ortaya konulacak. Koronavirüs aşısıyla ilgili antikor çalışmaları henüz tamamlanmadı. Toplumun yüzde 60'ı aşılanmadığı sürece maske, mesafe ve temizliği elden bırakmamak gerekir.

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