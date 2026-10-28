Emekli düzenlemesinde yeni formüller neler? 65 yaş altı ve üstü için farklı destekler gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik açıklamasının ardından yeni zam formülleri gündeme geldi. İlk aşamada en düşük emekli aylığının yükseltilmesi, ardından emeklilere refah payı verilmesi üzerinde duruluyor. Ayrıca 65 yaş üstündeki ve çalışamayan emeklilere daha yüksek artış yapılabileceği belirtiliyor. Düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor.