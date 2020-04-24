Kahvehaneyi kapalı gösterip kumar oynadılar! Delikten böyle yakalandılar |Video

İstanbul Esenyurt'ta kapalı gibi görünen ve daha önce mühürlenen kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 8 kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin havalandırma deliğinden tespit edildi. Açtırılan kapıdan içeriye giren ekipler, toplam 25 bin 200 lira ceza yazarken iş yeri zabıta tarafından faaliyetten men edildi. İş yeri sahibi ise gözaltına alındı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında aralarında kahvehanelerin de olduğu bazı iş yerleri geçici süreyle kapatılmasına karar verilmişti. Tedbir kapsamında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurallara uymayan ve yasadışı faaliyet gösteren iş yeri ve mekanlara denetimlerini sürdürdü. Ekipler, İstiklal Mahallesi'nde bir kıraathanenin yasağa rağmen açık olduğu ve içeride kumar oynatıldığı ihbarını aldı.



KAPALI GİBİ GÖSTERİP GİZLİ BÖLMEDE KUMAR OYNATILDI

Söz konusu kıraathaneye giden ekip, iş yerinin kapısını defalarca çaldı. Çağrılarına yanıt bulamayan polis iş yerinin arkasından dolaşarak havalandırma deliğinden içeriye bakıldığında içerideki kişilerin olduğu gördü. Polisin çağrısı ile kapı içeridekiler tarafından açıldı.



TOPLAM 25 BİN 200 LİRA CEZA, İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

O sırada kumarhanede bulunan 8 kişi'ye Hıfsızsıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı. İş yeri sahibi Y.E. ise işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



DAHA ÖNCE MÜHÜRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çağrılan Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri de iş yerinin daha önce mühürlendiğini ve mührün bozulduğunu tespit etti. Kıraathane faaliyetinden men edildi.