Kahvehaneyi kapalı gösterip kumar oynadılar! Delikten böyle yakalandılar

Esenyurt'ta kapalı gibi görünen ve daha önce mühürlenen kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 8 kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin havalandırma deliğinden tespit edildi. Açtırılan kapıdan içeriye giren ekipler, toplam 25 bin 200 lira ceza yazarken iş yeri zabıta tarafından faaliyetten men edildi. İş yeri sahibi ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL