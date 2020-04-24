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Kahvehaneyi kapalı gösterip kumar oynadılar! Delikten böyle yakalandılar

Esenyurt'ta kapalı gibi görünen ve daha önce mühürlenen kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 8 kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin havalandırma deliğinden tespit edildi. Açtırılan kapıdan içeriye giren ekipler, toplam 25 bin 200 lira ceza yazarken iş yeri zabıta tarafından faaliyetten men edildi. İş yeri sahibi ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:20
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Kahvehaneyi kapalı gösterip kumar oynadılar! Delikten böyle yakalandılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında kahvehanelerin de olduğu bazı iş yerleri geçici süreyle kapatılmasına karar verilmişti. Tedbir kapsamında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurallara uymayan ve yasa dışı faaliyet gösteren iş yeri ve mekanlara denetimlerini sürdürdü.

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Kahvehaneyi kapalı gösterip kumar oynadılar! Delikten böyle yakalandılar

Ekipler, İstiklal Mahallesi'nde bir kıraathanenin yasağa rağmen açık olduğu ve içeride kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

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Kahvehaneyi kapalı gösterip kumar oynadılar! Delikten böyle yakalandılar

KAPALI GİBİ GÖSTERİP GİZLİ BÖLMEDE KUMAR OYNATILDI
Söz konusu kıraathaneye giden ekip, iş yerinin kapısını defalarca çaldı.

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Kahvehaneyi kapalı gösterip kumar oynadılar! Delikten böyle yakalandılar

Çağrılarına yanıt bulamayan polis iş yerinin arkasından dolaşarak havalandırma deliğinden içeriye bakıldığında içerideki kişilerin olduğu gördü.

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Kahvehaneyi kapalı gösterip kumar oynadılar! Delikten böyle yakalandılar

Polisin çağrısı ile kapı içeridekiler tarafından açıldı.