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Son dakika | İzmir'deki depremde oğlu için canını siper etti! İşte o anlar

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Giriş: 03.11.2020 12:07
Güncelleme:03.11.2020 12:09
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Buca'da depreme uykusunda yakalanan anne, küçük oğluna canını siper etti. Sarsıntı esnasında hemen uyuyan küçük oğlunun yanına koşan anne, çocuğunu kucaklayarak odadan çıkardı. O anlara kameralara böyle yansıdı...

İzmir'de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ANNE EVLADINI BÖYLE KORUDU
Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor. Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, "Gel hiç birşey yok. Tamam kuzum. Tamam" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor.

Son dakika | İzmirdeki depreme uykuda yakalandılar | Anne uyuyan oğluna kendini siper etti! İşte o anlar SON DAKİKA | İZMİR'DEKİ DEPREME UYKUDA YAKALANDILAR | ANNE UYUYAN OĞLUNA KENDİNİ SİPER ETTİ! İŞTE O ANLAR

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