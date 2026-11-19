Trump'ın Hürmüz çıkmazında Çin hesabı! Pekin'den nükleer rest: "Tayvan bizim kırmızı çizgimiz"

ABD, Çin ve Rusya arasındaki küresel güç mücadelesi A Haber'de masaya yatırıldı. Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, İran krizi nedeniyle Hürmüz Boğazı, Babülmendep ve Süveyş'te yaşandığını belirttiği aksaklıkların Washington üzerindeki baskıyı artırdığını savundu. ABD'nin deniz ticaret yolları için Çin'den destek beklediğini söyleyen Özer, Pekin'in nükleer silah denetimine karşı tutumuna ve Tayvan konusundaki kırmızı çizgisine dikkat çekti.