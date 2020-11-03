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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | İzmir'deki depreme uykuda yakalandılar | Anne uyuyan oğluna kendini siper etti! İşte o anlar Son dakika | İzmir'deki depreme uykuda yakalandılar | Anne uyuyan oğluna kendini siper etti! İşte o anlar Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Buca'da depreme uykusunda yakalanan anne, küçük oğluna canını siper etti. Sarsıntı esnasında hemen uyuyan küçük oğlunun yanına koşan anne, çocuğunu kucaklayarak odadan çıkardı. O anlara kameralara böyle yansıdı... Giriş Tarihi: 03.11.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 12:09
İzmir 6,6'lık depremle sarsıldı. Şimdiye kadar 100 fazla vatandaş hayatını kaybederek, birçok kişi de yaralandı. Depreme ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
ANNE EVLADINI BÖYLE KORUDU Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor. Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, "Gel hiç birşey yok. Tamam kuzum. Tamam" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor.