Son dakika | İzmir'deki depreme uykuda yakalandılar | Anne uyuyan oğluna kendini siper etti! İşte o anlar

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Buca'da depreme uykusunda yakalanan anne, küçük oğluna canını siper etti. Sarsıntı esnasında hemen uyuyan küçük oğlunun yanına koşan anne, çocuğunu kucaklayarak odadan çıkardı. O anlara kameralara böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 12:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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