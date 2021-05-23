- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: İzmir'de seyyar tuvalet tartışması! Tunç Soyer'den 7 milyon TL'lik tuvalet ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin 12 noktasına seyyar tuvalet koymak için ihaleye çıktı. Anlaşma sağlanan 2 şirkete ise 9 ayda yaklaşık 7 milyon lira ödeyecek olması tepkilere yol açtı. Peki milyonlarca liralık 12 seyyar tuvaletin bu kadar pahalı olmasının sebebi ne? Tüm detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.