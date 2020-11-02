Son dakika | İzmir'de Rıza Bey Apartmanı böyle yıkıldı

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanının yıkılma anı ortaya çıktı. Depremin simgesi olan binanın, yıllar önce çürük raporu aldığı öğrenildi. Depremden kısa bir süre sonra çöken bina, bir vatandaş tarafından kayda alındı. İlk kez A Haber'de yayınlanan görüntülerde, korku ve panik anları kameraya işte böyle yansıdı...

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