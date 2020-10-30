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Son dakika | İzmir'de 6,6 büyüklüğünde korkutan deprem meydana geldi! İşte kameralara yansıyan görüntüler

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Giriş: 30.10.2020 15:59
Güncelleme:30.10.2020 15:59
İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.

Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde korkutan deprem meydana geldi!
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde korkutan deprem meydana geldi!
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
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