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Son dakika: İzmir'de 50'den fazla araç 1 saatte küle döndü | A Haber olay yerinde...

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Giriş: 23.08.2020 19:47
Güncelleme:23.08.2020 19:52
Son dakika haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı noktaya yakın yerde bulunan yaklaşık 50 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. A Haber muhabiri Sercan Bilgi canlı yayında bölgedeki son duruma ilişkin son durumu aktardı. Bilgi, yangının yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve ilk belirlemelere göre 57 aracın kullanılamaz hale geldiğini aktardı.
50'den fazla araç 1 saatte küle döndü
50'den fazla araç 1 saatte küle döndü
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