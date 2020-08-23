- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: İzmir'de 50'den fazla araç 1 saatte küle döndü | A Haber olay yerinde...
Son dakika haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı noktaya yakın yerde bulunan yaklaşık 50 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. A Haber muhabiri Sercan Bilgi canlı yayında bölgedeki son duruma ilişkin son durumu aktardı. Bilgi, yangının yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve ilk belirlemelere göre 57 aracın kullanılamaz hale geldiğini aktardı.