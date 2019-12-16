16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.12.2019

Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 103 gözaltı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 115 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 103 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Beyoğlu ve Bağcılar merkezli 11 ilçede 130 şahsa yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 103 kişi emniyete götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
Balat'ta taciz anı saniye saniye kaydedildi!
Balat'ta taciz anı saniye saniye kaydedildi!
Filiz Tekin yaşam savaşını kaybetti
Filiz Tekin yaşam savaşını kaybetti
Şahizar teyzeye Başkan Erdoğan'dan sürpriz
Şahizar teyzeye Başkan Erdoğan'dan sürpriz
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını
Otomobilinin boyasını beğenmedi dehşet saçtı
Otomobilinin boyasını beğenmedi dehşet saçtı
İstanbul'da ulaşım isyanı!
İstanbul'da ulaşım isyanı!
Metrobüs yolda kaldı seferler aksadı
Metrobüs yolda kaldı seferler aksadı
Polis ateş açınca operasyon başlatıldı
Polis ateş açınca operasyon başlatıldı
Fabrikada korkutan patlama!
Fabrikada korkutan patlama!
Canlı yayında gözaltına alındı
Canlı yayında gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster