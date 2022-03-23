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Son dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı? İstanbulkart'a zam teklifi reddedildi

A Haber
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Giriş: 23.03.2022 15:53
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün UKOME toplantısına zam teklifi getirdi. Astronomik teklif reddedildi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İstanbulkarta zam teklifi reddedildi İSTANBULKART'A ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

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İstanbulkart’a zam teklifi reddedildi
İstanbulkart'a zam teklifi reddedildi
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