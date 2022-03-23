Son dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı? İstanbulkart'a zam teklifi reddedildi
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün UKOME toplantısına zam teklifi getirdi. Astronomik teklif reddedildi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İBB'nin astronomik abonman kart teklifi reddedildi. Abonman kartı 78 TL'den 387 liraya çıkarılmak istendi.
Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
UKOME toplantısı şu dakikalarda da hala devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel toplu ulaşım için yüzde 50'lik zam teklifi şu dakikalarda tartışılıyor ama reddedilen bazı teklifler var.
25 YAŞ ÜSTÜ AÇIKÖĞRETİMDE OKUYAN ÖĞRENCİLER...
Daha önce de böyle bir duyum aldığımızı yine A Haber ekranlarında söylemiştik 25 yaş üstü açıköğretimde olan öğrenciler normal şartlarda abonmanlıklarını 78 TL'ye dolduruyorlardı ancak İBB'nin yeni teklifi 267 TL olduğunu sizlerle paylaşalım. 25 yaş üstü açıköğretimde eğitim gören kart sahibi öğrencilerin toplam sayısı 41.143 abonman bulunuyordu. 78 TL'ye doldurulan o kartların da 267 TL olması teklif edildi.
30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN 387 TL TEKLİFİ
Yine açıköğretimde okuyan 30 yaş üstü öğrencilerin de sahip olduğu kart sayısı 39 binin üzerinde o da 78 TL'den tam 387 TL olması teklif edildi. İBB teklif etti şu anda bu teklifin reddedildiğini sizlerle paylaşalım.
İstanbulluların kullanmış olduğu toplu ulaşım için de yüzde 50'lik bir zam teklifi var ve şu dakikalarda da o teklif değerlendiriliyor.
UKOME toplantısında karar çıktı. İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarına yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam teklifi reddedildi.
TOPLANTIDAN KARAR ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Mart ayı toplantısı gerçekleşti.
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çaplar Başkanlığı'nda 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan UKOME toplantısında tüm toplu taşıma araçlarına İBB yönetimi tarafından yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam yapılması teklifinde bulundu. İETT genel Müdürü Alper Bilgili "Yolcu maliyetimiz 12 lirayı aşmış durumda yolcu başına gelirlerimiz ise indirimli ve ücretsiz yolcular nedeniyle 3.50 lira aradaki farkı belediyemizin bütçesinden karşılıyoruz. Ancak elimizde olmayan maliyet artışları nedeniyle bunu vatandaşa yansıtmak zorunlu hale gelmiştir" dedi.
Gündem maddesine ilişkin komisyon temsilcileri ve esnaf temsilcilerinin yaptığı konuşmalar sonrasında yapılan oylamalarda İBB yönetiminin toplu taşımada istediği yüzde 50 ve servis ücretlerine yüzde 40 zam talebi oy çokluğuyla reddedildi.
ÖĞRENCİ KARTLARININ REVİZE EDİLMESİ KABUL EDİLMEDİ
Sabah Gazetesi muhabiri Barış Savaş'ın aktardığı bilgilere göre UKOME'de ayrıca indirimli öğrenci kart ücretleri de İBB yönetimi tarafından görüşmeye açıldı. Öğrenci kart kullanımlarını 25 yaş altı ve üstü olarak revize eden İBB yönetimi, 25 yaş altı örgün eğitimdeki tüm öğrenciler için mevcut tarifenin aynı kalmasını, 25 yaş ve üstü öğrenciler ile Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim öğrencilerin sahip olduğu öğrenci kartlarına ise mavi kart aylık ücret tarifesine göre yüzde 10 indirimli kullanması teklifinde bulundu. Karşılık yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada İBB yönetiminin teklifi reddedildi.
UKOME'nin 2021 Aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti. 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, aylık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste tam uzun mesafe 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş ise 4,46 lira.
İBB yönetimi toplu taşımada elektronik bilet fiyatlarında 1 yılda yüzde 111 zam yapmıştı.
*10 Şubat 2020'de yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya yükseltti.
*29 Temmuz 2021'de yapılan yüzde 15'lik zamla ücretler, aylık tam mavi kart ücretlerinde 275 liradan 316 liraya çıktı. Öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57.50 liraya yükseldi.
*24 Aralık 2021'de toplu ulaşımda yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 lira, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltti.
İSTANBULKARTLAR 1 YILDA YÜZDE 252 ZAMLANDI
Ayrıca, İstanbulkart ücretlerini13 liradan 25 liraya yükseltti. Bu tarifiyle anonim İstanbulkart'ta yüzde 92 zam yapıldı. Şubat 2022'de İstanbulkarta yüzde 75 ila yüzde 92 zam yapan İBB yönetimi Aralık 2021'de de indirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltilmişti.
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