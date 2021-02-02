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Son dakika: İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Bizans ve Osmanlı eserleri ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 12:20
Güncelleme:02.02.2021 13:21
İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurdun yer altı ve yer üstü tarihi zenginliklerinin, ülkenin sınırlarında daha önce kurulan uygarlıklara ait kültürel varlıkların yurt dışında rağbet görmesi nedeniyle kaçak tarihi eser toplayan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Beşiktaş'ta antikacı olarak faaliyet gösteren 2 iş yeri ile bir eve dün baskın düzenledi.

Operasyonda, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait taşınmaz mimari eserlerden söküldüğü değerlendirilen 71 parça çeşitli form ve biçimlerde kültür varlıkları ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda ele geçirilen taşınmaz kültür varlıklarının, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği öğrenildi.

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