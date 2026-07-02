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İlker Aksum'un kızından güldüren hareket

Oyuncu İlker Aksum'un Dilay Ekmekçioğlu ile evliliğinden dünyaya gelen minik kızı Lila, babasını telefonda gördüğü anlardaki sevimli tavırlarıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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