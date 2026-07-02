Memur-emeklinin zam oranı yarın belli oluyor

Yaklaşık 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren kritik gün geldi çattı. Yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı resmen netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın "düzenleme" sinyali vermesinin ardından en düşük emekli maaşı için kulisler hareketlendi. Mevcut 20 bin lira olan taban aylık için iki farklı senaryo üzerinde durulurken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milyonların merak ettiği o hesaplamaları A Haber ekranlarında tek tek açıkladı.