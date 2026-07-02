Ay Yıldız Karargahı'ndan MSB toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, Haftalık Bilgilendirme Toplantısı'nı ilk kez Ay Yıldız Karargahı'nda yaptı. A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, detayları canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni komuta merkezi olan Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirdi. NATO Savunma Bakanları'nı ağırlamaya hazırlanan ve dünyanın en güvenli askeri tesislerinden biri olarak gösterilen dev karargah, siber güvenlikten balistik korumaya kadar en üst düzey teknolojiyle donatıldı.

TSK'NIN YENİ KALBİ: AY YILDIZ MÜŞTEREK KARARGAHI

Milli Savunma Bakanlığı, toplantının gerçekleştirildiği dev kompleksin önemine dikkat çekerek, "Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tek bir çatı altında toplanmış olacak" sözlerini aktardı. Temelleri 2021 yılında atılan ve 2028 yılında tamamlanması beklenen karargahın güvenlik donanımları hakkında bilgi veren bakanlık, "Siber güvenlikten balistik korumaya, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı donatılan Ay Yıldız, çelik kubbe anlayışıyla korunan dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacaktır" ifadelerini kullandı. Karargahın 7 Temmuz'da NATO Savunma Bakanları'na ev sahipliği yapacağı da vurgulandı.