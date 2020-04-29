- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstanbul’da rezidansta parti yapan ve yakalanan şahısların ifadeleri ortaya çıktı
Bağcılar ilçesinde bulunan bir rezidansta parti yapan ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan hakim karşısına çıkan 10 kişiye 2'şer ay ev hapsi cezası verilmişti. Adnan Oktar'ın programına da katılan Enver Ataç ve Önder Ataç kardeşler ile şarkıcı Yusuf G.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.