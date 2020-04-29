İstanbul’da rezidansta parti yapan ve yakalanan şahısların ifadeleri ortaya çıktı

Bağcılar ilçesinde bulunan bir rezidansta parti yapan ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan hakim karşısına çıkan 10 kişiye 2'şer ay ev hapsi cezası verilmişti. Adnan Oktar'ın programına da katılan Enver Ataç ve Önder Ataç kardeşler ile şarkıcı Yusuf G.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.