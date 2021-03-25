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Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü! Megakent beyaz örtüye büründü

A Haber
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Giriş: 25.03.2021 07:52
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor. Anadolu Yakası'nda Aydos Tepesi ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.
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