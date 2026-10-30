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İlkokullarda yeni öğretmen modeli gündemde! MEB'den 1-2 ve 3-4. sınıflar için yeni formül
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İlkokullarda yeni öğretmen modeli gündemde! MEB'den 1-2 ve 3-4. sınıflar için yeni formül

Milli Eğitim Bakanlığının gündemine gelen yeni modelde, ilkokul 1 ve 2. sınıfların bir öğretmen, 3 ve 4. sınıfların ise başka bir öğretmen tarafından okutulması tartışılıyor. Henüz somutlaşmış veya uygulama takvimine bağlanmış bir karar bulunmazken, modelin pedagojik açıdan değerlendirilmesi ve pilot uygulamalarla test edilmesi gündemde. Eğitim Uzmanı Bilgin Pelister, A Haber canlı yayınında düzenlemenin olası etkilerini ve ayrıntılarını anlattı.

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