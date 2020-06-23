Son dakika:Yağışlar devam edecek mi? Dolu yağışı normal mi? Uzman isimden "süper hücre" uyarısı |Video

Son dakika haberi... Hangi bölgelerde sel riski var? Yağışlar devam edecek mi? Dolu yağışı normal mi? Neden yağıyor? Süper hücre ne demek? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demirhan, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Hangi bölgelerde sel riski var? Yağışlar devam edecek mi? Dolu yağışı normal mi? Neden yağıyor? Süper hücre ne demek? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demirhan, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

SÜPER HÜCRE NE DEMEK?

Demirhan, "'Süper hücre' dediğimiz bir hücre oluşma eğiliminde. Süper hücrenin diğer hücrelerden bir farkı var aslında alçak basınç sistemidir bu da fakat yerden yukarıya doğru olan hareketler çok güçlüdür süper hücrelerin yanında. Ve yukarıya doğru güçlenen ve hızlanan hareketi vardır. Bu nedenle diğer hücrelerden biraz daha güçlü ve daha çok yağmur getiren hatta dolu faaliyetlerine de sebep olabilen bir hücredir. Yaz aylarında bu tarz oluşması çok normal." dedi.

FARKINDALIK ARTTI

"Yağışlar Marmara'nın güneyinde etkili olacak" ifadelerini kullanan Demirhan, "Yaz dönemlerinde biz zaten bunları yaşıyorduk. Farkındalığımız arttı sadece. İklim değişikliği bu olayların sıklığını ve şiddetini arttırabilir. Normalde yazın bu olaylardan bir defa yaşayacağımız sırada bu günlerde iki ya da üç defa yaşıyoruz." şeklinde konuştu.