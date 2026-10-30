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Yurtta sonbahar manzarası
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Yurtta sonbahar manzarası

Anadolu'da sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor. Bolu'da göllerin çevresi, Kütahya'da dağlar sarı ve kızıl tonlara bürünürken Nemrut Kalderası da doğaseverleri sonbaharın eşsiz manzarasıyla buluşturuyor.

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