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İslam Memiş: Altında büyük bir oyun var! Çin, ABD ve Rusya ucuza topluyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İslam Memiş: Altında büyük bir oyun var! Çin, ABD ve Rusya ucuza topluyor

Fed’in faiz kararının ardından altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan gerileme küresel piyasalarda hareketliliği artırdı. A Haber Muhabiri Nuray Korkmaz’ın canlı yayın konuğu olan Finans Analisti İslam Memiş, düşüşün arka planında merkez bankalarının nakit ihtiyacıyla gerçekleştirdiği altın satışlarının bulunduğunu belirtti. Çin, ABD ve Rusya’nın ucuzlayan altınları topladığını öne süren Memiş, yatırımcıları manipülasyon piyasasına karşı varlıklarını korumaları konusunda uyardı.

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