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Son dakika haberi: İstanbul’u kuvvetli dolu yağışı vurdu! İşte kareler

İstanbul'da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur öncesi siyah bulutlar şehrin üzerini kapladı.

Giriş Tarihi: 23.06.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 14:15
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Son dakika haberi: İstanbul’u kuvvetli dolu yağışı vurdu! İşte kareler

İSTANBUL BOĞAZI KARA BULUTLARLA KAPLANDI - VİDEO

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Son dakika haberi: İstanbul’u kuvvetli dolu yağışı vurdu! İşte kareler

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından, bazı bölgelerde sağanak yağmur ve dolu etkisini göstermeye başladı.

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Son dakika haberi: İstanbul’u kuvvetli dolu yağışı vurdu! İşte kareler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul'u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur başladı.

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Son dakika haberi: İstanbul’u kuvvetli dolu yağışı vurdu! İşte kareler

Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar dolu yağışlarından araçlarına sığındı.

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Son dakika haberi: İstanbul’u kuvvetli dolu yağışı vurdu! İşte kareler

Öte yandan, yağmur öncesi kentin üzerine gelen siyah bulutlar İstanbul Boğazı üzerinde drone ile görüntülendi