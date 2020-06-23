HaberlerGaleriSon dakika haberi: İstanbul’u kuvvetli dolu yağış�� vurdu! İşte kareler
Son dakika haberi: İstanbul’u kuvvetli dolu yağışı vurdu! İşte kareler
İstanbul'da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur öncesi siyah bulutlar şehrin üzerini kapladı.
Giriş Tarihi: 23.06.2020 13:43Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 14:15