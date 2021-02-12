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Son dakika: İstanbul'da genç kadının yaşadığı dehşet kamerada! Makas atan magandalar çarpıp kaçtı
Son dakika haberi... Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle "makas" atarak ilerleyen bir maganda, cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kırdı. Kazadan sonra kamyonetteki magandalar ters istikamete doğru kaçtı.
Son dakika haberi... Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle "makas" atarak ilerleyen bir maganda, cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kırdı. Kazadan sonra kamyonetteki magandalar ters istikamete doğru kaçtı.