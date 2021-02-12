13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da genç kadının yaşadığı dehşet kamerada! Makas atan magandalar çarpıp kaçtı

Son dakika: İstanbul'da genç kadının yaşadığı dehşet kamerada! Makas atan magandalar çarpıp kaçtı

Son dakika haberi... yakınlarında kamyonetle "makas" atarak ilerleyen bir maganda, cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kırdı. Kazadan sonra kamyonetteki magandalar ters istikamete doğru kaçtı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da genç kadının yaşadığı dehşet kamerada! Makas atan magandalar çarpıp kaçtı

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Merkez Mahallesi Polis Merkezi Amirliği yakınında meydana geldi.

Son dakika: İstanbul'da genç kadının yaşadığı dehşet kamerada! Makas atan magandalar çarpıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 16 ZY 0496 plakalı kamyonet seyreden genç bir sürücü, araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Son dakika: İstanbul'da genç kadının yaşadığı dehşet kamerada! Makas atan magandalar çarpıp kaçtı

Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda, yan yoldan 33 AFH 081 plakalı otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırdı.

Son dakika: İstanbul'da genç kadının yaşadığı dehşet kamerada! Makas atan magandalar çarpıp kaçtı

Neye uğradığını şaşıran kadın frene bastı ancak kazadan kurtulamadı.

Son dakika: İstanbul'da genç kadının yaşadığı dehşet kamerada! Makas atan magandalar çarpıp kaçtı

Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

Son dakika: İstanbul'da genç kadının yaşadığı dehşet kamerada! Makas atan magandalar çarpıp kaçtı

GÜPEGÜNDÜZ DEHŞETİ YAŞADI
Olayın ardından kamyonetten inen maganda ve arkadaşları araçtaki hasara baktı.

Son dakika: İstanbul'da genç kadının yaşadığı dehşet kamerada! Makas atan magandalar çarpıp kaçtı

Kadının bağırışları arasında magandalar kamyonete binerek ters istikamette doğru kaçtı. Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen kadın önce koşarak magandaları kovaladı.

Son dakika: İstanbul'da genç kadının yaşadığı dehşet kamerada! Makas atan magandalar çarpıp kaçtı

Bir yandan da cep telefonuyla polise ulaşmaya çalıştı.

Son dakika: İstanbul'da genç kadının yaşadığı dehşet kamerada! Makas atan magandalar çarpıp kaçtı

Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünün yakalamak için çalışma başlattı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA