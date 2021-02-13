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Son dakika İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler |Video

İHA
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Giriş: 13.02.2021 22:16
Güncelleme:13.02.2021 22:24
Son dakika haberi... Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, Silivri’nin köylerinde etkisini göstermeye başladı. Bölgeden ilk görüntüler geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının İstanbul'da beklenen kar yağışı, Silivri'nin köylerinde etkisini göstermeye başladı.

Zaman zaman tipi şeklinde yağan karın etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı İstanbulluları A Haber canlı yayınında uyardı! Bu geceye dikkat METEOROLOJİ UZMANI İSTANBULLULARI A HABER CANLI YAYININDA UYARDI! "BU GECEYE DİKKAT"

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