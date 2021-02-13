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Son dakika İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler |Video
Son dakika haberi... Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, Silivri’nin köylerinde etkisini göstermeye başladı. Bölgeden ilk görüntüler geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının İstanbul'da beklenen kar yağışı, Silivri'nin köylerinde etkisini göstermeye başladı.
Zaman zaman tipi şeklinde yağan karın etkisini artırması bekleniyor.