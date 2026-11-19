Eşinin öldürüldüğü davada yasak aşk tartışması! "İlişkimizi inkâr ediyor, telefon kayıtları ortaya çıksın"

Diyarbakır'da Mehmet Saki Pehlivan'ın öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşmasında sanıklar arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Mehmet Cengiz, Aslıhan Pehlivan ile ilişki yaşadığı iddiasını reddetti. Pehlivan ise Cengiz'in yalan söylediğini savunarak telefon kayıtlarının incelenmesini istedi. Mahkeme, mütalaa için süre vererek duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.