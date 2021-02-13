13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji uzmanı İstanbulluları A Haber canlı yayınında uyardı! "Bu geceye dikkat"

Meteoroloji uzmanı İstanbulluları A Haber canlı yayınında uyardı! "Bu geceye dikkat"

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2021 19:44
Güncelleme:13.02.2021 19:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı. Peki kar yağışı ne zaman başlayacak? 1987 yılındaki gibi 1 metre kar mı yağacak? Kar yağışı ve soğuk hava ne zaman sona erecek? Tüm bu sorulara Hava Tahmin Uzmanı Muammer Bil A Haber canlı yayınında açıkladı. 13 Şubat 2021 İstanbul'da hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Hava Tahmin Uzmanı Muammer Bil, bu akşam Trakya'da başlayacak olan kar yağışının gece yarısından itibaren Marmara Bölgesi'nde de başlayacağını ifade etti.

İstanbulluları uyaran Bil, kar yağışının pazar günü etkili olacağını pazartesi gününden itibaren çarşamba gününe kadar aralıklarla süreceğini söyledi. Bil, 1987 yılındaki gibi 1 metre kar yağacak iddialarının ise doğru olmadığını belirtti.

Kar yağışının cuma itibariyle İstanbul'u terk edeceğini söyleyen Hava Tahmin Uzmanı Bil, pazartesi günü ise don olaylarına karşılık vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Hırço köye inen kurdu affetmedi
Hırço köye inen kurdu affetmedi
13 Şubat verileri açıklandı! 93 kişi hayatını kaybetti
13 Şubat verileri açıklandı! 93 kişi hayatını kaybetti
İstanbullular dikkat! Bu gece başlıyor
İstanbullular dikkat! Bu gece başlıyor
1987 kışı gazete manşetlerinde!
1987 kışı gazete manşetlerinde!
Nijerya'da kaçırılan Türk gemicilerden güzel haber!
Nijerya'da kaçırılan Türk gemicilerden güzel haber!
Sade kahve kalp dostu çıktı!
Sade kahve kalp dostu çıktı!
Yat partisine baskın! Polis içeri girince şoke oldu
Yat partisine baskın! Polis içeri girince şoke oldu
Hortum felaketi! Bölgede son durum ne?
Hortum felaketi! Bölgede son durum ne?
Hamile kadın hasarlı ambulansta doğum yaptı
Hamile kadın hasarlı ambulansta doğum yaptı
İşte tehlike anı...
İşte tehlike anı...
A Haber o metro hattına indi
A Haber o metro hattına indi
Daha Fazla Video Göster