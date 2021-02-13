Meteoroloji uzmanı İstanbulluları A Haber canlı yayınında uyardı! "Bu geceye dikkat"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı. Peki kar yağışı ne zaman başlayacak? 1987 yılındaki gibi 1 metre kar mı yağacak? Kar yağışı ve soğuk hava ne zaman sona erecek? Tüm bu sorulara Hava Tahmin Uzmanı Muammer Bil A Haber canlı yayınında açıkladı. 13 Şubat 2021 İstanbul'da hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Hava Tahmin Uzmanı Muammer Bil, bu akşam Trakya'da başlayacak olan kar yağışının gece yarısından itibaren Marmara Bölgesi'nde de başlayacağını ifade etti.

İstanbulluları uyaran Bil, kar yağışının pazar günü etkili olacağını pazartesi gününden itibaren çarşamba gününe kadar aralıklarla süreceğini söyledi. Bil, 1987 yılındaki gibi 1 metre kar yağacak iddialarının ise doğru olmadığını belirtti.

Kar yağışının cuma itibariyle İstanbul'u terk edeceğini söyleyen Hava Tahmin Uzmanı Bil, pazartesi günü ise don olaylarına karşılık vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.