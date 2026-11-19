Tarihi zirve Washington'da nasıl yankılanıyor? Trump: "Tüm gezegen için diyaloğu sürdürmeliyiz"

Çin'de düzenlenen tarihi üçlü zirve, ABD başkenti Washington'da ve Amerikan ana akım medyasında dakika dakika takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gerçekten tarih yazıyoruz" sözleriyle başlayan görüşmelerde nükleer silahların azaltılmasından Ukrayna savaşına, İran krizinden Tayvan uyarısına ve yapay zeka rekabetine kadar kritik başlıklar ele alındı. Zirve sonrası somut bir ateşkes ya da silahsızlanma takvimi açıklanmazken, Trump'ın Air Force One ile Çin'den ayrılmasının ardından Washington'daki yankıları ve Amerikan basınının değerlendirmelerini A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.