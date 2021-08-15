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İstanbul'da 35 ilçede eş zamanlı asayiş uygulaması

İHA
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Giriş: 15.08.2021 22:32
Güncelleme:15.08.2021 22:32
Son dakika yaşam haberi... İstanbul'da 35 ilçede 166 ayrı noktada eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da 35 ilçede kurulan 166 denetleme noktasıyla eş zamanlı olarak asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bağcılar, Küçükçekmece, Şişli, Ümraniye, Pendik ilçelerinin de aralarında bulunduğu denetimlerde şüpheli otomobil ve şahıslar durduruldu.

Trafiğe çıkan otomobil ve motosiklet sürücülerinin belgeleri kontrol edildi. Şüpheli görülen kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetlenen otomobiller didik didik arandı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

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