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Mekke'den sonra Doha'da tarihi imza: 4 ülkeden kritik “Bedir” ittifakı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mekke'den sonra Doha'da tarihi imza: 4 ülkeden kritik “Bedir” ittifakı

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya, Katar'ın başkenti Doha'da savunma sanayii ve teknoloji alanlarında iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan “Bedir Mutabakat Zaptı”na imza attı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı imza töreninde ortak üretim, Ar-Ge, teknik eğitim ve askerî kabiliyetlerin geliştirilmesi öne çıktı. Mutabakatın ortak savunma yükümlülüğü içermediği, ülkeler arasındaki stratejik kapasite ve teknoloji paylaşımını hedeflediği belirtildi.

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